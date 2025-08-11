لاريجاني: حزب الله ليس بحاجة لوصاية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،وإن "حزب الله اللبناني وفصائل المقاومة يتمتعون بنضج سياسي كبير". وأضاف أنهم "قادرون على تحديد مصالح بلدانهم بأنفسهم دون الحاجة إلى أي وصاية".

وشدد لاريجاني في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة العراقية بغداد، الاثنين، على أن إيران "ليست دولة تهتز أمام بعض الرياح السياسية".

وقال لاريجاني، إن محور مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والعراق يتركز على التعاون المشترك لمنع أي طرف من الإضرار بأمن البلدين. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأضاف لاريجاني: "طالما كانت هناك عناصر مزعزعة في المنطقة، فإنّ تعاون إيران والعراق في التصدي للسلوكيات غير المشروعة للجماعات الإرهابية يمكن أن يسهم في إرساء الاستقرار على مستوى المنطقة بأكملها".

وكان علي لاريجاني، قد وصل يوم الاثنين إلى العراق في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب الأسبوع الماضي.

وتهدف الزيارة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إلى بحث ملفات التعاون الأمني بين طهران وبغداد، بما في ذلك توقيع اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عيّن لاريجاني الثلاثاء الماضي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي بعد يومين قرارا بتسميته ممثلا شخصيا له في المجلس.