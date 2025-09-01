"بادرة صلح".. كوريا الجنوبية توقف بث "صوت الحرية" المناهض للشمال

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت بث برنامج إذاعي دعائي مناهض لكوريا الشمالية، في إطار سعيها إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع جارتها الشمالية، وفق وكالة "يونهاب".

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، عبر إشعار للصحفيين، إنها أوقفت بث إذاعة "صوت الحرية" كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات العسكرية بين الكوريتين.

وتعدّ هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من المبادرات التصالحية التي اتخذتها سيئوول، حيث تعهد الرئيس لي جيه ميونغ باستعادة العلاقات بين الكوريتين واستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

كانت كوريا الجنوبية تبث موسيقى البوب الكوري والأخبار إلى كوريا الشمالية عبر البرنامج الإذاعي المتوقف. وفي العام الماضي، بثت أخباراً عن نشر كوريا الشمالية قواتها في روسيا دعما لحربها ضد أوكرانيا.

أفادت التقارير أن الوزارة أوقفت البث ابتداء من صباح اليوم في أول تعليق للبرنامج الإذاعي منذ 15 عاماً.

وكانت كوريا الجنوبية قد استأنفت البرنامج الإذاعي في مايو/ أيار 2010، عقب الهجوم الكوري الشمالي المميت على السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشيونان".

ومنذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران، أمر لي الجيش بوقف البث الدعائي على طول الحدود مع الشمال، وحث النشطاء على التوقف عن إرسال البالونات عبر الحدود، في محاولة للحد من التوترات.

وأوقفت وكالة الاستخبارات الوطنية جميع برامجها الإذاعية التي استمرت عقودا وكانت موجهة للنظام الكوري الشمالي.