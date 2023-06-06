قائد فاغنر يشكك بأرقام "الدفاع الروسية" حول خسائر أوكرانيا

وبث بريغوجين مقطع فيديو نشره حساب "فاغنر" على تطيبق "تليغرام"، تحدث فيه عن مشاكل "العملية الخاصة" (الاسم الذي تطلقه روسيا على الحرب) في أوكرانيا، وجدَّد هجومه على وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي اتهمه بتدمير الجيش والخيانة واتهم وزارته بالكذب.

وتوقع أن يخسر الجيش الروسي مدينة باخموت خلال شهر ونصف الشهر.

وكانت فاغنر أعلنت السيطرة على مدينة باخموت بعد 7 أشهر من القتال في واحدة من المعارك التي وصفت بأنها "مفرمة لحم" نتيجة الخسائر الكبيرة واستنزاف الطرفين.

وأعلنت موسكو أمس الإثنين واليوم الثلاثاء إحباط ما سمَّتها هجمات كبيرة على "دونيتسك" وقتلها أكثر من 1500 جندي أوكراني وتدمير عشرات المعدات والآليات العسكرية.