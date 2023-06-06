قائد فاغنر يشكك بأرقام "الدفاع الروسية" حول خسائر أوكرانيا
شكك قائد مجموعة فاغنر الأمنية يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، في الأرقام التي تعلنها وزارة الدفاع الروسية حول خسائر الجانب الأوكراني في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال بريغوجين إن "الأرقام التي تعلنها وزارة الدفاع لو يتم جَمْعها ستكون بمثابة تدمير الأرض برمتها 5 مرات".
واعتبر أن هذه الأرقام "مجرد تخيلات" للقادة العسكريين الروس.
وبث بريغوجين مقطع فيديو نشره حساب "فاغنر" على تطيبق "تليغرام"، تحدث فيه عن مشاكل "العملية الخاصة" (الاسم الذي تطلقه روسيا على الحرب) في أوكرانيا، وجدَّد هجومه على وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي اتهمه بتدمير الجيش والخيانة واتهم وزارته بالكذب.
وتوقع أن يخسر الجيش الروسي مدينة باخموت خلال شهر ونصف الشهر.
وكانت فاغنر أعلنت السيطرة على مدينة باخموت بعد 7 أشهر من القتال في واحدة من المعارك التي وصفت بأنها "مفرمة لحم" نتيجة الخسائر الكبيرة واستنزاف الطرفين.
وأعلنت موسكو أمس الإثنين واليوم الثلاثاء إحباط ما سمَّتها هجمات كبيرة على "دونيتسك" وقتلها أكثر من 1500 جندي أوكراني وتدمير عشرات المعدات والآليات العسكرية.
يذكر أن خلافًا كبيرًا طفا على السطح بعد اتهامات رئيس "فاغنر" لوزير الدفاع الروسي بخيانة قواته أثناء خوضها معارك باخموت وعدم إمدادها بالأسلحة الكافية.