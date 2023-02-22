نائب أمريكي يعترف بخداع الناخبين للوصول إلى المنصب

فجر عضو الكونغرس الأمريكي جورج سانتوس مفاجأة صادمة، في مقابلة مع المذيع الشهير بيرس مورغان، عندما اعترف بأنه "كاذب شنيع"، حيث كذب بشأن ديانته ومؤهلاته وغيرها الكثير.

وأقر جورج سانتوس، وهو نائب دائرة كوينز ولونج آيلاند في مدينة نيويورك وينتمي إلى الحزب الجمهوري، بأنه اختلق أجزاء كبيرة من سيرته الذاتية لخداع الناخبين والوصول إلى هذا المنصب.

وانتُخب سانتوس لتمثيل الدائرة في نوفمبر الماضي، ولكن منذ ذلك الحين كُشف عدد صادم من الأكاذيب، حيث شملت أكاذيب النائب الادعاء بأنه يهودي، وتخرجه من الكلية، والعمل في شركات مالية كبرى مثل سيتي جروب ومجموعة غولدمان ساكس.

ولم يكتف سانتوس بذلك فقط، بل ادعى كذباً أن والدته كانت في مركز التجارة العالمي أثناء هجوم القاعدة الإرهابي في 11 سبتمبر 2001.