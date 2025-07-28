الولايات المتحدة تدخل على "خط السلام" بين كمبوديا وتايلاند

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام بين كمبوديا وتايلاند.

ومن المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات في ماليزيا، اليوم الإثنين، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب "رويترز".

وقال روبيو، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أنه والرئيس دونالد ترامب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب.

وأضاف: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه".

والسبت، أعلن الزعيمان الكمبودي والتايلاندي عن انفتاحهما على وقف لإطلاق النار خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي مع كلّ منهما.

لكن الطرفين يتبادلان مذاك الاتهامات بمواصلة الأعمال العدائية وازدواج المعايير، بحسب "فرانس برس".

وتخوض الدولتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا الاشتباك الأعنف بينهما في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ حوالى 15 عاما.

وأسفر تبادل إطلاق النار وعمليات القصف والغارات الجوية عن مقتل 34 شخصا على الأقل كما تسبّب في نزوح نحو 200 ألف شخص.