لأول مرة.. بايدن يعترف علنًا بحفيدته السابعة

اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، لأول مرة، بحفيدته السابعة، لكنه أوضح في الوقت نفسه، أن هذا الأمر يخص العائلة بدرجة أولى، وليس شأنا سياسيا.

وبحسب شبكة "بلومبرغ"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها بايدن بشكل رسمي، بأنه جدٌ للطفلة التي تحمل اسم نيفي، وتحولت مؤخرا إلى مثار جدل.

وقال بايدن، في بيان صحفي، أنه يأمل مع زوجته جيل، ما هو أفضل لكافة أحفادهم، ومن بينهم الحفيدة نيفي.

وذكر البيان أن ابن الرئيس، هانتر بايدن، وزوجته لودن، يعملان معا من أجل إقامة علاقة تكون في صالح ابنتهما، مع الحرص على صون خصوصيتها، قدر الإمكان.

وأورد البيان "هذا الأمر ليس قضية سياسية، بل شأن عائلي"، فيما كان ابن بايدن والمرأة التي أنجب منها، لودن روبرتس، قد توصلا إلى اتفاق بشأن حضانة الابنة في محكمة بولاية أركانساس.

ويأتي توضيح بايدن، فيما كان الجمهوريون قد انتقدوا الرئيس الديمقراطي بسبب تعامله مع الحفيدة التي أنجبها ابنه هانتر، عندما كان مدمنا على المخدرات، ثم قيل إنه حاول التنصل من مسؤوليته كأب.