السيسي ورئيسي يبحثان تطورات غزة وإعادة العلاقات

ناقش الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإيراني إبراهيم رئيسي، التطورات في غزة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

وذكر التلفزيون أن رئيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال تطرق أيضاً إلى "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين".

والتقى الرجلان في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.