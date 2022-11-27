اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

اعتقلت السلطات الإيرانية، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي؛ بعدما سجّلت مقطع فيديو، وجهت فيه انتقادات حادة للنظام.

وتتحدر فريدة مرادخاني، من فرع من العائلة، يملك سجلًّا في معارضة القيادة الدينية الإيرانية، وقد سُجنت في السابق في البلاد.

وكتب شقيقها محمود مرادخاني على "تويتر"، أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.

بعد ذلك، نشر شقيقها السبت مقطع فيديو على يوتيوب مع رابط له شاركه على "تويتر"، ندّدت فيه بـ"القمع الواضح والصريح" الذي يتعرّض له الإيرانيون، وانتقدت ما وصفته بـ"تقاعس" المجتمع الدولي.