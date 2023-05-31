تركيا.. توقعات بعودة "شيمشك" لتولي ملف الاقتصاد بالحكومة الجديدة

أشار 4 مسؤولين كبار، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يضم وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة، سواء كوزير للمالية أو نائب للرئيس مسؤول عن الملف الاقتصادي، واصفين احتمال ضمه بأنه "شبه مؤكد"، وفقًا لما ذكرت "رويترز".

وكان شيمشك، حظى بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بين عامي 2009 و2018. وقد يكون منحه دورًا رئيسًا الآن بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ سنوات، والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وسيطرة الدولة على الأسواق.

وقال أحد المسؤولين، إن السياسة الجديدة ستكون "مختلطة" وليست تقليدية، وإنه من المتوقع أن يكون التغيير تدريجيًا، ولم يتسنَ على الفور الوصول إلى مكتب أردوغان أو إلى شيمشك للتعليق.