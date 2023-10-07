ألمانيا توصي "بشدة" بعدم السفر إلى إسرائيل وتركيا تعلن المساعدة لخفض التصعيد

بدورها، استنكرت تركيا بشدة اليوم السبت وقوع خسائر في أرواح المدنيين في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معبرة عن استعدادها للمساعدة في خفض التصعيد قبل أن يمتد إلى مناطق أوسع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن أنقرة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، مكررة دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى ضبط النفس.

كما حثت الوزارة المواطنين الأتراك في المنطقة على البقاء في أماكن مغلقة آمنة، مؤكدة بأن "أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بهذا الأمر لا تفيد أحدا".

وأعلن البيان استعداد تركيا لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع"، مضيفا: "في هذا الصدد، نواصل اتصالاتنا الوثيقة مع الأطراف المعنية".