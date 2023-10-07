ألمانيا توصي "بشدة" بعدم السفر إلى إسرائيل وتركيا تعلن المساعدة لخفض التصعيد
أوصت الحكومة الألمانية رعاياها "بشدة" بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل من قطاع غزة.
كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح للصحافة نقلته وكالة "فرانس برس" جميع المواطنين الألمان الموجودين هناك إلى التسجيل في منصة للوزارة خاصة بحالات الأزمات.
بدورها، استنكرت تركيا بشدة اليوم السبت وقوع خسائر في أرواح المدنيين في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معبرة عن استعدادها للمساعدة في خفض التصعيد قبل أن يمتد إلى مناطق أوسع.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن أنقرة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، مكررة دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى ضبط النفس.
كما حثت الوزارة المواطنين الأتراك في المنطقة على البقاء في أماكن مغلقة آمنة، مؤكدة بأن "أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بهذا الأمر لا تفيد أحدا".
وأعلن البيان استعداد تركيا لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع"، مضيفا: "في هذا الصدد، نواصل اتصالاتنا الوثيقة مع الأطراف المعنية".
ومساء السبت، أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية مقتل 100 إسرائيلي على الأقل في العملية العسكرية التي شنتها حركة حماس انطلاقًا من قطاع غزة ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن 198 قتيلاً و1610 جرحى.