أثينا تحتج على تركيا بسبب "عيد النصر على اليونان"

احتجت أثينا لدى الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على رسائل تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي لتركيا بمناسبة "يوم النصر على اليونان"، كانت قد تقدمت بها القيادة البرية للناتو (لاندكوم) في إزمير.

وذكرت وكالة أنباء أثينا، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أثينا احتجت على رسالة "لاندكوم" التي تمنت فيها لتركيا "يوم نصر سعيدا للقوات المسلحة التركية" معربة عن امتنانها لأنقرة "لكرم ضيافتهم لها".

وقالت المصادر لوسائل الإعلام إن وزارة الخارجية اليونانية أمرت بتقديم مذكرة الاحتجاج عبر الممثلية الدائمة لليونان في حلف شمال الأطلسي، وفقا لـ"سبوتنيك".

وذكرت التقارير الإعلامية أن أثينا "وصفت رسالة التهنئة بأنه من غير المقبول وصف "لاندكوم" الانتصار على أحد أعضاء الحلف بأنه "يوم النصر".

وتركيا تحتفل بالنصر على اليونان في الثلاثين من أغسطس/ آب من كل عام حيث انتصرت تركيا في معركة دوملوبينار عام 1922، وهي المعركة الأخيرة في الحرب اليونانية التركية التي نشبت ما بين 1919-1922.