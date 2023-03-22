حزمة ملفات شائكة على المحك في الانتخابات التركية المقبلة

واختارت المعارضة كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحها للرئاسة، وشكلت تحالفا يهدف إلى جذب الناخبين من اليسار واليمين، وكذلك الإسلاميين.

ووعدت المعارضة بإلغاء العديد من سياسات أردوغان، الذي يؤيد الاعتبارات الدينية والدبلوماسية المدعومة من الجيش وأسعار الفائدة المنخفضة.

ماذا على المحك بالنسبة لتركيا؟

أردوغان يوصف بأنه أقوى زعيم للبلاد منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان.

وأبعد أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية)، القائم على جذور إسلامية، البلاد عن برنامج أتاتورك العلماني.

كما ركز أردوغان السلطة حول رئاسة تنفيذية، مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية للبلاد.