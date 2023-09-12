في جلسة تاريخية.. المحكمة العليا في إسرائيل تنظر طعونًا على التعديلات القضائية

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، النظر في طعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحياتها، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تُقسِم الأمة منذ أشهر.

وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في يوليو/ تموز، وهو جزء من حزمة تعديلات قضائية أثارت احتجاجات استمرت أشهرًا.

وينزع التشريع عن المحكمة سلطتها في إلغاء قرار اتخذته الحكومة أو الوزراء إذا اعتبرت أنه "لا يتمتع بالمعقولية" بالرغم من احتفاظها بأدوات أخرى تتيح لها إلغاء قرارات تنفيذية.

وتقول الحكومة إن التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف "بحجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة. بينما يقول معارضون إن هذا التحرك يهدد الديمقراطية في إسرائيل من خلال إلغاء أداة ضبط حيوية توجِد توازنًا.

وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى أشهرًا لتصدِر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.

ومع بداية الجلسة، تراجع الشيكل، الذي سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2 % في التعاملات المبكرة.

وتسببت الأزمة في تقسيم المجتمع الإسرائيلي، إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية.

أحقية الإشراف

تقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري في دولة ليس لديها دستور رسمي.

وعارضت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت مستشارًا قضائيًّا بالكنيست يدافع عن التشريع قائلة "مَن يتعيَّن عليه أن يشرف على معقولية تصرف ما للحكومة؟... هل تتفق مع حتمية وجود قانون لكن دون وجود مُحّكم للقانون؟".

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقًا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".

وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية التي يتبناها في يناير/ كانون الثاني؛ ما أثار احتجاجات وتسبب في قلق المستثمرين وانخفاض قيمة الشيقل في وقت عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.

ونظرًا لاحتمال اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين أو إيران أو جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، يخشى بعض الإسرائيليين من تأثير هذا النزاع على الجيش، إذ لا يتوجه بعض جنود الاحتياط للخدمة في إطار الاحتجاج على التعديلات القضائية.

وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع منذ ذلك الحين. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن، ما يضيف مخاوف جديدة حيال تعمق أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.

ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر يمكن أن يصدر الحكم بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني العام المقبل؛ ما يمنح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات. وستقدم هذه النتيجة فرصة حتى تهدأ الأوضاع بعد أشهر من الاحتجاجات وتعطي إشارة للأسواق باستقرار الوضع.