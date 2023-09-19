زيلينسكي: كييف تعد لقمة سلام عالمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يُعد لقمة سلام ويدعو إليها "جميع من لا يتسامحون مع العدوان".

وأضاف "زيلينسكي" في خطاب لزعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، في العام 2022، هاجم زيلينسكي موسكو، وقال إنها "تحاول استخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحًا مقابل الاعتراف ببعض، إن لم يكن جميع، الأراضي التي استولت عليها".

واتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية من خلال خطف أطفال أوكرانيين، وقال إن كييف تعمل على الإعداد لقمة عالمية للسلام.

وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا تفعل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة.. على المحتل أن يعود إلى أرضه".

وشدد في الخطاب الذي حظي بتصفيق مطول على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.