تركيا تؤكد "تسريع" العودة الطوعية للاجئين السوريين

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستسرع عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين.



وأضاف هاكان فيدان، في تصريحات نقلتها قناة "تي أر تي"، أن الحكومة التركية لن تدخر جهدا في "منع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية ولساحة حروب بالوكالة"، حسب قوله.

وتابع "نحن مستمرون في حماية مصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسنحاول الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع اليونان ونتوقع نفس الالتزام من جانبهم".

قناة: "تي أر تي" التركية