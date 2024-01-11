صاروخان روسيان يستهدفان فندقاً في خاركيف الأوكرانية

أعلن عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريكوف، اليوم الخميس، أن صاروخين روسيين استهدفا فندقاً في المدينة، كان يقطنه 30 شخصاً جرح منهم 11 بينهم صحفيون أتراك.

وقال تيريكوف عبر منشور في قناته على "تليغرام"، إن "صاروخين أصابا فندقا في وسط مدينة خاركيف، ولم يكن هناك أفراد عسكريون.. كان هناك 30 مدنياً، أصيب 11 منهم، ومن بين الضحايا صحفيون أتراك".

ولفت إلى أن "جميع الجرحى يتواجدون في المستشفيات، وأحدهم في حالة خطيرة للغاية".

وتابع العمدة، "بالإضافة إلى الفندق، تأثرت المباني السكنية وتم نقل بعض السكان إلى أماكن اخرى".