الغارديان: التحقيق مع ترامب مجددا بتهم تتعلق بانتخابات 2020

قالت صحيفة "الغارديان" إن المدعين الفدراليين الذين يحققون في جهود دونالد ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 لديهم أدلة على اتهام الرئيس السابق بثلاث جرائم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن هذه الجرائم تتضمن مخالفة مادة بالقانون الأمريكي تجعل من غير القانوني التآمر لانتهاك الحقوق المدنية.

وأضافت: "يبدو أن الادعاء العام لديه أدلة لتوجيه الاتهام إلى ترامب بعرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهما قانونان أساسيان حددهما مجلس النواب من لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير بإحالات جنائية العام الماضي".

وتابعت الصحيفة أن هناك "تهمة ثالثة لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل، وهي تتعلق بالمادة الـ 241 من الفصل الـ 18 من قانون الولايات المتحدة، الذي يجعل من غير القانوني التآمر لتهديد أو ترهيب أي شخص في الممارسة الحرة لأي حق أو امتياز بموجب دستور أو قوانين الولايات المتحدة".