2000 يهودي كندي وأمريكي يعتزمون الهجرة لإسرائيل هذا الصيف

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، سوف تصل ذروة موجة الهجرة السنوية هذه المرة برحلة طيران تقليدية "نفس بنفس"، والتي سيتم بموجبها ملء طائرة تابعة لشركة "العال" بالكامل بـ 235 مهاجرًا جديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والذين سيصلون إلى إسرائيل بمساعدة المنظمة، وبالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب، والوكالة اليهودية، والصندوق الوطني لإسرائيل، والصندوق الوطني اليهودي في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى رحلة الطيران التقليدية، سوف تعمل منظمة "نفس بنفس" من أجل تسيير 9 رحلات أخرى لمجموعات المهاجرين، التي يتراوح عددها بين 30 و 60 شخصًا، وأكثر من 40 رحلة مع مهاجرين فرديين ومئات المهاجرين الآخرين الذين سيصلون برفقة ممثلي المنظمة.