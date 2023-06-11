2000 يهودي كندي وأمريكي يعتزمون الهجرة لإسرائيل هذا الصيف
أعلنت منظمة "نفس بنفس" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يهاجر نحو 2000 يهودي إلى إسرائيل قادمين من الولايات المتحدة وإسرائيل في أشهر الصيف المقبلة (يونيو - سبتمبر).
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، سوف تصل ذروة موجة الهجرة السنوية هذه المرة برحلة طيران تقليدية "نفس بنفس"، والتي سيتم بموجبها ملء طائرة تابعة لشركة "العال" بالكامل بـ 235 مهاجرًا جديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والذين سيصلون إلى إسرائيل بمساعدة المنظمة، وبالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب، والوكالة اليهودية، والصندوق الوطني لإسرائيل، والصندوق الوطني اليهودي في الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى رحلة الطيران التقليدية، سوف تعمل منظمة "نفس بنفس" من أجل تسيير 9 رحلات أخرى لمجموعات المهاجرين، التي يتراوح عددها بين 30 و 60 شخصًا، وأكثر من 40 رحلة مع مهاجرين فرديين ومئات المهاجرين الآخرين الذين سيصلون برفقة ممثلي المنظمة.
واستعدادًا لموجة الهجرة المرتقبة، أقامت منظمة "نفس بنفس" 3 فعاليات تحضيرية احتفالية شارك فيها نحو 600 مرشح للهجرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وقد أقيمت الفعاليات في ولايات نيوجيرسي وفلوريدا وتورنتو، وأقيم الحدث في نيوجيرسي بحضور المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي للمنظمة الحاخام يهوشوا بيس، ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير، ووزير العمل يوآف بن تسور، والمدير العام لوزارة الهجرة والاستيعاب أفيخاي كاهانا.