صافرات الإنذار تدوي في بلدات شمال إسرائيل

دوت صافرات الإنذار مساء السبت، في بلدات شمال إسرائيل، المحاذية لمناطق جنوب لبنان، وفقا لتطبيقات التحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي.

وأفادت تطبيقات التحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في الكثير من البلدات في عمق شمال إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إذاعة "كان" الإسرائيلية قولها إنه "لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية".