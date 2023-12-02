صافرات الإنذار تدوي في بلدات شمال إسرائيل
دوت صافرات الإنذار مساء السبت، في بلدات شمال إسرائيل، المحاذية لمناطق جنوب لبنان، وفقا لتطبيقات التحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي.
وأفادت تطبيقات التحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في الكثير من البلدات في عمق شمال إسرائيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن إذاعة "كان" الإسرائيلية قولها إنه "لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية".
يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه جبهة جنوب لبنان، اليوم السبت، تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود بين مليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي.
ونفذ "حزب الله" أكثر من عشر هجمات على مواقع وثكنات إسرائيلية في رأس الناقورة، إذ سجل انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
وشملت العمليات موقع "بركة ريشا" وموقع "جل العلّام"، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، كما استهدف الحزب موقع تلة الراهب وحاميته لمرتين، وهو يطل على عيتا الشعب في القطاع الأوسط.