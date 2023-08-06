رئيس وزراء النيجر المعزول: أمن الرئيس بازوم بيد "إيكواس"

قال رئيس وزراء النيجر المعزول، أومودو مجمدو، السبت، إن الرئيس النيجيري محمد بازوم محتجز بدون مياه أو كهرباء"، وأكد أن "أمن الرئيس هو أمر بيد إيكواس". لكنه عبّر عن تمسكه بالأمل في أن تنجح الديبلوماسية في إنهاء الانقلاب وعودة الأمور في البلاد إلى ما كانت عليه.

وقال محمدو في مقابلة مع "رويترز" في باريس، إنه لا يزال يتمسك بالأمل، وإن كان ضئيلاً، في أن تنجح الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري الذي وقع في بلاده في الآونة الأخيرة، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها قوى في المنطقة لإعادة الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

ووضع كبار مسؤولي الدفاع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خطة للتدخل العسكري إذا لم يُعِد قادة الانقلاب في النيجر الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه بحلول اليوم الأحد، فيما لا يزال الرئيس بازوم محتجزاً على يد عسكريين داخل مقر إقامته في نيامي.

وعبر رئيس الوزراء المعزول عن اعتقاده بإمكانية إيجاد حل في اللحظة الأخيرة رغم اقتراب الموعد النهائي. وقال محمدو الذي كان في روما عندما وقع الانقلاب "لا يزال يحدونا الأمل... نتوقع إطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه وإعادة جميع المؤسسات التي يُزعم حلها بالكامل".

وكشف محمدو أنه على تواصل مع بازوم لكنه تساءل عن كيفية معاملة الرئيس المعزول. وأضاف "حالته جيدة كسجين سياسي، لكنه مُحتجز بدون مياه أو كهرباء"، مشيراً إلى أن تدخل "إيكواس" ربما يكون السبيل الوحيد لتغيير ذلك. وقال "أمن الرئيس هو أمر بيد إيكواس".

وقالت فرنسا، السبت، إنها ستدعم جهود إحباط الانقلاب العسكري في النيجر دون أن تحدد ما إذا كان هذا الدعم سيتضمن دعم تدخل إيكواس العسكري.

لكن زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني البالغ من العمر 59 عاما، والذي تلقى بعضاً من تدريباته العسكرية في فرنسا، قال إن المجلس العسكري لن يتراجع.