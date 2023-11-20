لماذا يهنئ ترامب رئيس الأرجنتين المنتخب؟

هنأ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، الأحد، الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، معتبرا عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه سيعمل على "تغيير" بلاده.

وكتب ترامب متوجها إلى ميلي "أنا فخور جدا بك. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".

من جهتها، هنأت الولايات المتحدة، الأحد، ميلي على فوزه في الانتخابات، مشيدة بـ"الإقبال الكبير والسير السلمي لعملية التصويت".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه الانتخابات هي "شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية في الأرجنتين"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب ميلي وحكومته بشأن أولويات مشتركة".

وفاز المرشح الليبرالي ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الأحد وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55,95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.