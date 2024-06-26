مقتل 20 عسكرياً إثر هجوم شنه مسلحون غرب النيجر

قُتل 20 عسكرياً ومدني، الثلاثاء، إثر هجوم دام شنه مسلحون غرب النيجر، الذي يرزح تحت وطأة هجمات مجموعات متشددة، بحسب وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 21 شخصا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.

وأفادت بمقتل "عشرات" المهاجمين مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة".

تقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، تمردا منذ عقد تقريبا.