روسيا تعلن تدمير 36 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنّ القوات الروسية دمّرت 36 مسيّرة أوكرانية في مناطق متفرقة غرب روسيا قريبة من الحدود.

وأوضحت الوزارة في منشور على "تلغرام" أنّ "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت 15 طائرة دون طيار فوق منطقة كورسك، و9 طائرات مسيرة فوق منطقة ليبيتسك، و4 طائرات مسيرة فوق منطقتي فورونيج وبريانسك، وطائرتين فوق منطقتي أوريول وبيلغورود".

وأكد حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف على "تلغرام" أن الدفاعات الجوية "دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية" و"لم تقع إصابات أو أضرار".

وفي منطقة ليبيتسك، كان الهجوم "ضخمًا"، بحسب حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف، وقال أرتامونوف الأحد على شبكة "تليغرام" إن المسيرات التسع التي أُسقِطَت كانت "فوق منطقة ليبيتسك الصناعية"، مؤكدًا أنه "لم تقع إصابات".