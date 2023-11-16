بريطانيا تعلن المضي بترحيل المهاجرين إلى رواندا رغم رفض المحكمة العليا

تعهدت الحكومة البريطانية، الأربعاء، المضي قُدمًا بخطة مثيرة للجدل تنص على إرسال مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية هذه الخطة وتأييدها حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى اعتبرها مخالفة للقانون.

وفي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أيّدت لجنة من 5 قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف، بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية.

وأفاد القضاة: "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة".

واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر، في حزيران/يونيو، بأن رواندا تمثّل خطرًا لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسرًا إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.