بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية يجب أن يعزز رؤية حل الدولتين

وجاءت تصريحات بلينكن قبل ساعات قليلة من مغادرته للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، اليوم الثلاثاء.

وفي السنوات الأخيرة، ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تعزيز التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي قد يفيد أيضًا القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لكنه يرفض إيجاد صلة بين الأمرين ويريد الترويج لمسألة التطبيع بشكل منفصل عن القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن "التطبيع بين إسرائيل وجيرانها ليس بديلًا للتقدم بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن المسألتين يجب ألا تأتيا على حساب بعضهما البعض". وتابع "يجب أن تعزز عملية تعميق العلاقات بين إسرائيل وجيرانها، تحسين حياة الفلسطينيين ورؤية حل الدولتين".