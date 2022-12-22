صحف عالمية: زيارة زيلينسكي لأمريكا ستطيل أمد الحرب.. و"قنابل موقوتة" داخل ائتلاف نتنياهو
تصدرت زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن ولقاء نظيره الأمريكي بشأن طلب المزيد من الدعم العسكري، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، وسط تقارير تكشف أن الزيارة قد تصعد التوترات مع روسيا وتطيل أمد الحرب.
كما تطرقت صحف للشأن الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، في "اللحظات الأخيرة" عن إمكانيته تشكيل حكومة مع حلفائه من اليمين المتطرف، مؤكدة أن الإعلان المتأخر يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها نتنياهو مع شركائه.
بايدن وزيلينسكي في "قمة مواصلة الدعم"
تبنّى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "نبرة متحدية" في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، متسائلاً عن ما إذا كان بإمكان كييف التوصل إلى "سلام عادل" مع موسكو، بينما ضغط على نظيره الأمريكي جو بايدن، لإرسال أسلحة إضافية لدعم جهوده الحربية خلال فصل الشتاء.
وذكرت مجلة "نيوزويك" أن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن المحفوفة بالمخاطر، يُنظر إليها على أنها خطوة إستراتيجية لحشد دعم معنوي ومالي إضافي قائم على الأسلحة، في وقت يضعف فيه دعم الشعب الأمريكي للمساعدات الإضافية.
ونشرت المجلة نتيجة استطلاع أجراه "مجلس شيكاغو" في الفترة من الـ18 إلى الـ20 من نوفمبر الماضي، والتي خلصت إلى أنه بينما يواصل غالبية الأمريكيين دعم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، تعتقد أقلية أنه يجب على واشنطن عدم الاستمرار في دعم كييف.
ونقلت المجلة عن بريان تايلور، أستاذ العلوم السياسية في "جامعة سيراكيوز"، قوله إن زيارة زيلينسكي تأتي في توقيت جيد، كما إنها إشارة إلى أن الدعم الأمريكي لا يزال قويًّا، رغم سيطرة مقررة للحزب الجمهوري على مجلس النواب قريبًا.
كما صرح أركادي موشيس، مدير برنامج أبحاث الجوار الشرقي الأوروبي وروسيا في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، لمجلة "نيوزويك"، بأن زيلينسكي لم يكن ليقوم بالرحلة إذا لم يكن واثقًا من دعم الولايات المتحدة.
وقال إريك هيرون، أستاذ العلوم السياسية في "جامعة وست فرجينيا"، للمجلة الأمريكية: "بايدن يريد التأكيد أن نضال أوكرانيا يمثل أيضًا صراع الولايات المتحدة، وأن مساعدة كييف تعزز أمن واشنطن".
وأضاف هيرون أن الزيارة تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الدعم الأمريكي "لا يتزعزع"، مشيرًا إلى أن استقبال بايدن لنظيره الأوكراني في البيت الأبيض يوضح لروسيا مدى أهمية نضال أوكرانيا بالنسبة لهذه الإدارة.
وتابع "يعتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الأرجح أن الاهتمام الأمريكي والأوروبي بأوكرانيا سينخفض بمرور الوقت، وأن كل ما عليه فعله هو التحلي بالصبر.. هذه الزيارة ترسل رسالة مفادها أن الدعم الأمريكي سيستمر".
وأعلنت إدارة بايدن أمس عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك بطارية صاروخ "باتريوت" لمساعدة البلاد على تعزيز دفاعاتها خلال الشتاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سعى بايدن إلى تلطيف مطالب زيلينسكي بمزيد من التسلح، بحجة أن محاولة توفير أنظمة أسلحة "مختلفة اختلافًا جوهريًّا" قد تؤدي إلى تمزيق تحالف الدول الغربية التي تضغط الولايات المتحدة للحفاظ عليها.
وتحت عنوان "ماذا ستعني زيارة زيلينسكي لواشنطن وزيارة بوتين إلى مينسك؟"، قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الجولتين اللتين جرتا في الأسبوع الجاري تعدان مؤشرًا قويًّا على أن الحرب الأوكرانية لن تنتهي في أي وقت قريب، بل إنها ستشهد مزيدًا من القتال الدامي المطول.
وذكرت الصحيفة أن رحلة زيلينسكي إلى واشنطن، وهي أول رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي، تأتي في وقت من المقرر أن يصوت الكونغرس فيه على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لبلاده، وهي أكبر شريحة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وأضافت أنه بالنسبة إلى زيلينسكي نفسه، فإن الوقوف في وهج الدعاية الكامل في "مبنى الكابيتول" (مقر الكونغرس) يوضح مدى تغير الأشياء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما رفض الرئيس الأوكراني عرض بايدن بإجلائه وعائلته، والأشهر اللاحقة من إرسال مقاطع فيديو من موقعه في القبو السري.
وفي الوقت نفسه، التقى بوتين مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع ورود تقارير أفادت بأن الكرملين قد يحاول استخدام بيلاروسيا مرة أخرى كنقطة انطلاق لهجومه التالي، في محاولة أخرى للاستيلاء على كييف وفرض تغيير النظام.
في المقابل، قال بوتين إن موارد روسيا للحرب في أوكرانيا "غير محدودة"، ردًّا على المزاعم القائلة بأن الكرملين ترك قواته تقاتل دون معدات رئيسة، في خطوة تصعيدية جديدة من قبل الزعيم الروسي وتأتي خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.
وفي حديثه إلى وزارة الدفاع الروسية، التي واجهت انتقادات غير مسبوقة بسبب كفاحها من أجل إمداد الجبهات الأمامية والانسحاب من المناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا التي ضمتها موسكو قبل أسابيع فقط، قال بوتين إن روسيا "ليس لديها قيود" على تمويل جهود الحرب، وأن حكومته تقدم "كل ما يطلبه الجيش".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في اعتراف غير عادي بنواقص روسيا، وضع الزعيم الروسي علامة على قائمة المجالات التي يجب على جيشه تحسينها، إذ أعلن أن الجيش بحاجة إلى "تحسين نظام القيادة والسيطرة" وقدرته على الرد على مدفعية العدو.
وأضافت الصحيفة أنه بعيدًا عن الاعتراف بإخفاقات قواته في ساحات القتال، عكست إشارة بوتين إلى مشكلات جيشه "رسالته الجريئة" في اليوم الذي أظهر فيه نظيره الأوكراني عرضًا للوحدة مع الولايات المتحدة، مشددًا: "ستستمر روسيا في القتال.. بلادنا ستنتصر في نهاية المطاف".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي استحوذ فيه الصمود الأوكراني على الأضواء العالمية برحلة زيلينسكي إلى واشنطن، نظّم بوتين "اجتماعًا مبهرجًا" خاصًّا به، إذ ألقى كلمة أمام أعضاء البرلمان وحتى البطريرك كيريل الأول، من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وكبار الضباط العسكريين.
وتابعت الصحيفة أنه بمقارنة الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا بـ"الأبطال" الذين صدوا جيش نابليون الغازي في عام 1812 وهزموا هتلر في عام 1945، أصر بوتين على أن حربه في أوكرانيا "كانت وجودية تمامًا". ولم يكن معروفًا ما إذا كان حدث أمس تم تحديده عن قصد باعتباره برنامجًا مضادًّا لزيارة زيلينسكي لواشنطن.
واعتبرت الصحيفة أن ظهور الزعيم الروسي في الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين العسكريين أمس بمثابة آخر محاولة له لإقناع الغرب وأوكرانيا وشعبه "أنه على الرغم من سلسلة الإخفاقات الكارثية لجيشه في ساحات القتال خلال الشهور العشرة الماضية، فإن روسيا ستستمر في القتال".
تحديات "اللحظات الأخيرة" لحكومة نتنياهو
وفي إسرائيل، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تفاصيل "اللحظات الأخيرة" حول إعلان نتنياهو عن إمكانه تشكيل حكومة، وقالت إن أمام الأخير سبعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات الائتلاف مع حلفائه قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للوزراء.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بأنه سيكون قادرًا على تشكيل حكومة، في خطوة تقربه أكثر من العودة إلى السلطة، رغم استمرار التحديات التي يواجهها داخل ائتلافه اليميني المتطرف.
ورأت الصحيفة أن نتنياهو قد يكون تعمد تأخير إعلانه (أي قبل انتهاء المهلة بـ20 دقيقة فقط) ليستغل عطلة "عيد حانوكا اليهودي"، حيث يغلق "الكنيست" في وقت مبكر وقد لا يجتمع مرة أخرى حتى الإثنين المقبل، وذلك في خطوة قد تمنحه بعض الوقت لتسوية الخلافات مع شركائه.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الحكومة ستكون الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد، حيث ستتكون من ستة أحزاب يمينية متطرفة؛ خمسة منها دينية محافظة، إلى جانب حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، والذي لديه أجندة اجتماعية ليبرالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ائتلاف نتنياهو لا يزال في طور رعاية العديد من القوانين من خلال الكنيست، والتي من شأنها تقنين الاتفاقات غير العادية التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف مع شركائه مقابل الحصول على دعمهم.
وتشمل هذه القوانين التي تسمح للأفراد المدانين أخيرًا بالسجن مع وقف التنفيذ للعمل كوزراء، ومنح النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، سلطات موسعة على الشرطة وإنشاء منصب داخل وزارة الدفاع يمنح بتسلئيل سموتريتش، زعيم حركة "الصهيونية الدينية" اليمينية المتطرفة، سيطرة غير مسبوقة على شؤون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً للتقرير، لم يعلن نتنياهو بعد عن المناصب الحكومية لأعضاء حزب "الليكود"، حيث أعرب بعض أعضاء حزبه عن غضبهم علنًا من المناصب الرئيسة التي منحها زعيمهم لأحزاب أخرى، على الرغم من أن الليكود هو أكبر حزب في الائتلاف القادم.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة الأمريكية عن يوهانان بليسنر، رئيس "معهد الديمقراطية" الإسرائيلي ومقره القدس المحتلة، قوله إن مفاوضات الائتلاف المطولة تظهر "اعتماد نتنياهو المطلق على هؤلاء الشركاء"، لكنه أضاف أنه لا يوجد خطر حقيقي من أن يخسر نتنياهو دعم الأغلبية قبل أن تؤدي الحكومة اليمين.
"قنابل موقوتة" داخل ائتلاف نتنياهو
من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن تصرفات نتنياهو الغريبة في اللحظة الأخيرة تكشف عن "قنابل موقوتة" داخل ائتلافه المقبل، مشيرة إلى أن بعض القضايا مع اليمين المتطرف والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة قد تضطر إلى الانتظار حتى ما بعد التنصيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست كان أقر أمس مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يوسع إلى حد كبير السلطة على الشرطة لوزير الأمن العام الجديد، بن غفير؛ ما يثير مخاوف المؤسسة الدفاعية في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، يوسي ألفر، قوله إن حكومة نتنياهو الجديدة تشكل "كارثة وشيكة" للبلاد إذا كان الأخير غير قادر أو غير راغب في كبح جماح الأحزاب المتطرفة التي تنازل لها عن سلطات غير مسبوقة خلال المفاوضات.
وصرح ألفير للصحيفة بأنه حتى لو حاول، كرئيس للوزراء، كبح جماح تلك الأحزاب، فإن البلاد لا تزال في طريقها نحو "كارثة طويلة الأمد"، مضيفًا "لم نكن في مثل هذا الموقف من قبل". وتوقع ألفير تآكل حكم القانون في إسرائيل والمزيد من عنف المستوطنين ضد العرب.