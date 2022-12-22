صحف عالمية: زيارة زيلينسكي لأمريكا ستطيل أمد الحرب.. و"قنابل موقوتة" داخل ائتلاف نتنياهو

تصدرت زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن ولقاء نظيره الأمريكي بشأن طلب المزيد من الدعم العسكري، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، وسط تقارير تكشف أن الزيارة قد تصعد التوترات مع روسيا وتطيل أمد الحرب.

كما تطرقت صحف للشأن الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، في "اللحظات الأخيرة" عن إمكانيته تشكيل حكومة مع حلفائه من اليمين المتطرف، مؤكدة أن الإعلان المتأخر يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها نتنياهو مع شركائه.

بايدن وزيلينسكي في "قمة مواصلة الدعم"

تبنّى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "نبرة متحدية" في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، متسائلاً عن ما إذا كان بإمكان كييف التوصل إلى "سلام عادل" مع موسكو، بينما ضغط على نظيره الأمريكي جو بايدن، لإرسال أسلحة إضافية لدعم جهوده الحربية خلال فصل الشتاء.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن المحفوفة بالمخاطر، يُنظر إليها على أنها خطوة إستراتيجية لحشد دعم معنوي ومالي إضافي قائم على الأسلحة، في وقت يضعف فيه دعم الشعب الأمريكي للمساعدات الإضافية.

ونشرت المجلة نتيجة استطلاع أجراه "مجلس شيكاغو" في الفترة من الـ18 إلى الـ20 من نوفمبر الماضي، والتي خلصت إلى أنه بينما يواصل غالبية الأمريكيين دعم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، تعتقد أقلية أنه يجب على واشنطن عدم الاستمرار في دعم كييف.