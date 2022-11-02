كيف تفاعلت الصحافة الغربية مع اقتراب نتنياهو من العودة للسلطة؟

توالت ردود الصحافة الغربية، بعدما خلصت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مرة أخرى على رأس الحكومة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن نتيناهو(73 عاماً) أصبح قادرًا على بناء ائتلاف مع حلفاء اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنه حقق فوزًا هزيلًا في الانتخابات بمساعدة حلفاء جدد من اليمين المتطرف.

وتوقعت استطلاعات الرأي، التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تفوز الكتلة التي تضم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ62 مقعدًا.

واعتبرت "الغارديان" أن انضمام تجمع "الصهاينة المتدينون" لنتنياهو هو ما يدفعه إلى العودة مرة أخرى.

وقالت الصحيفة إنه ربما كان التغيير الرئيس الوحيد في الجمود السياسي الذي أصاب إسرائيل خلال السنوات الأربع الماضية هو صعود إيتمار بن غفير، المرشح الأول للصهاينة المتدينين؛ ما أثار مخاوف العديد من الناخبين والفلسطينيين على حد سواء.

مخاوف من بن غفير

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن نتنياهو تعهد بتعيين بن غفير وزيراً إذا قام بتشكيل حكومة، ويطالب بن غفير بالسيطرة على وزارة الأمن الداخلي، والتي من شأنها أن تمنحه السيطرة على قوة الشرطة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن بن غفير الذي أدين عام 2007 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، يشتهر بالدفاع عن الإسرائيليين المتهمين بارتكاب اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أخبر الناخبين أنه يأمل في جعل الإسرائيليين أكثر أمانًا من خلال ترحيل الأشخاص الذين يعتقد أنهم يقوضون الدولة اليهودية، وإعدام "الإرهابيين" ومنح الحصانة للقوات الإسرائيلية والشرطة الذين يطلقون النار ويقتلون العرب الذين شوهدوا وهم يمسكون بالحجارة أو الزجاجات الحارقة قبل أن يلقوا بها.

بدورها، شاركت صحيفة "واشنطت بوست" الأمريكية رواية "وول ستريت جورنال" فيما يتعلق بمخاوف صعود بن غفير.

وقالت الصحيفة، إن السياسيين الذين كانوا على الهامش في السابق – في إشارة إلى بن غفير وحلفائه – قد أصبحوا من عوامل الجذب البارزة في موسم الحملة الانتخابية الأخيرة، حيث قاموا بمهاجمة المحاكم ودعوا إلى طرد المواطنين الفلسطينيين واليهود "غير الموالين" في إسرائيل.

ورأت الصحيفة أن الحملات الانتخابية الأخيرة، مثل العديد من الحملات في الماضي، قد عالجت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل هامشي فقط. وقالت إنه مع أسبوعين فقط من الحملات وسط إجهاد سياسي عام، ركزت الأحزاب بدلاً من القضية على تقوية قاعدتها وتشجيع الناس على الخروج للتصويت.

انقسام

من ناحيتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الإسرائيليين لا يزالون منقسمين حول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الفساد.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، زاعماً أن القضايا المرفوعة ضده "تنهار" في المحكمة.

وتابعت الصحيفة "كانت المحاكمة نفسها تتأرجح، ومنسية إلى حد كبير، وبالكاد ظهرت في الحملة الانتخابية هذه المرة، وهو أمر يعكس إرهاق الناخبين الذين يعودون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات".

وأضافت الصحيفة "تم توجيه الاتهام لنتنياهو قبل ثلاث سنوات، بعد أكثر من عامين من التحقيقات التي أجرتها الشرطة، في ثلاث قضايا منفصلة ولكنها مترابطة. وهي تنطوي على اتهامات بأنه قدم أو عرض خدمات رسمية مربحة للعديد من أباطرة الإعلام في مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته، أو هدايا تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات".

وأوضحت أن "القانون الإسرائيلي الحالي يشترط استقالة الوزير عندما تكون أمامه لائحة اتهام، لكنه يسمح لرئيس الوزراء بالبقاء في منصبه حتى صدور حكم قضائي نهائي بعد استنفاد الاستئناف، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وفق الوتيرة الحالية لإجراءات المحكمة."

وتابعت "تنظر المحكمة في جميع القضايا الثلاث بالتوازي، بدلاً من واحدة تلو الأخرى؛ ما يبطئ من احتمالية صدور حكم في أي منها".