نتنياهو: لدينا خسائر في قواتنا وحربنا على غزة لها تكلفة قاسية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هناك خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية للأسف، مؤكدًا في الوقت ذاته التصميم على تحقيق أهداف الحرب على غزة.
وأضاف نتنياهو في كلمة له: "حققنا نجاحات مبهرة للغاية، ونحرز تقدمًا، ولا شيء سيوقفنا، وسنواصل هذه الحرب حتى تحقيق الانتصار.
وأكد أن "للحرب كلفة اقتصادية فاجحة، ووزارة المالية تعمل على التعامل معها، مضيفًا: "سنهزم العدو في الميدان، وسننتصر في الحرب الاقتصادية".
وتابع نتنياهو: "نقوم بدعم جنود الاحتياط ماليًا، وندعم سكان غلاف غزة خاصة النازحين منهم، ونعمل على تعويض سكان الجنوب عن الخسائر التي تكبدوها".
وذكر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي "حماس" في النصف الشمالي من القطاع، مردفاً: "نحن في ذروة المعركة، وحققنا نجاحات مبهرة، واجتزنا أطراف مدينة غزة، ونحقق تقدمًا".
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي قد قال في وقا سابق في بيان بثه التلفزيون إن القوات الجوية الإسرائيلية تستخدم أقل من نصف قدراتها في الحرب في غزة.
وبدا أن التعليقات تستهدف الإشارة إلى استعداد إسرائيل لتصعيد الهجمات على حركة "حماس" وحلفائها في لبنان وكل مكان إذا ما رأت إسرائيل ضرورة لذلك.
إبادة جماعية
بالتوازي مع ذلك، حذَّر خبراء في الأمم المتحدة من "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني، داعين إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في غزة.
وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين في المنظمة الدولية، في بيان، اليوم الخميس: "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية".
وأضافوا: "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزًا".
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال، أمس الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.