نتنياهو: لدينا خسائر في قواتنا وحربنا على غزة لها تكلفة قاسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هناك خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية للأسف، مؤكدًا في الوقت ذاته التصميم على تحقيق أهداف الحرب على غزة.

وأضاف نتنياهو في كلمة له: "حققنا نجاحات مبهرة للغاية، ونحرز تقدمًا، ولا شيء سيوقفنا، وسنواصل هذه الحرب حتى تحقيق الانتصار.

وأكد أن "للحرب كلفة اقتصادية فاجحة، ووزارة المالية تعمل على التعامل معها، مضيفًا: "سنهزم العدو في الميدان، وسننتصر في الحرب الاقتصادية".

وتابع نتنياهو: "نقوم بدعم جنود الاحتياط ماليًا، وندعم سكان غلاف غزة خاصة النازحين منهم، ونعمل على تعويض سكان الجنوب عن الخسائر التي تكبدوها".