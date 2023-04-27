مجلس الأمن يصوت على إدانة حملة "طالبان" بحق النساء الأفغانيات

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن القيود "قد تعرض عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان ككل للخطر" وإن مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى صامتًا.

وأضافت أن "التحديات في أفغانستان متعددة الأوجه وتجب معالجتها أيضًا، ولكن ما هو واضح هو أنه بدون النساء لا يمكن معالجة الوضع المزري في البلاد بشكل نهائي".

وسيأتي تصويت مجلس الأمن قبل أيام من اجتماع دولي من المزمع عقده في الدوحة، يومي الأول والثاني من مايو/أيار، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وسيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعًا مغلقًا مع المبعوثين الخاصين لأفغانستان من مختلف الدول للعمل على نهج موحد للتعامل مع طالبان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت طالبان بفرض حظر على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة بعد منع معظم النساء من العمل لدى منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في 2021، شددت إدارة طالبان قيودها على انخراط النساء في الحياة العامة، ومنها منع النساء من الالتحاق بالجامعة وإغلاق المدارس الثانوية للبنات.