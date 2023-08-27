عبر منتدى "السلام والأمن".. الصين تعزز تعاونها مع دول إفريقيا

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، إن الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الثالث مع إفريقيا في الفترة من 28 أغسطس آب إلى الثاني من سبتمبر أيلول.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيلقي كلمة هامة خلال المنتدى.

ويعكس المنتدى حرص بكين على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء التي تزخر بموارد مهمة، وسط منافسة محمومة بشأنها.

ويثير الوجود الصيني المتنامي في دول إفريقيا، قلق واشنطن وحلفائها الغربيين، فيما أصبحت دول مؤثرة تقليديا في القارة مثل فرنسا تخسر معاقلها، واحدا تلو الآخر.

وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت الاستثمارات الصينية في إفريقيا إلى 1.82 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4 في المئة على أساس سنوي.