النقابات الفرنسية تحشد للاحتجاجات قبيل صدور قرار نظام التقاعد

وقال فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية (سود ريل) بينما امتلأ مقر "إل.في.إم.إتش" بالدخان الأحمر: "تبحثون عن الأموال لتمويل المعاشات؟ فلتحصلوا عليها من جيوب المليارديرات".

وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين، ليصل إلى 64 عامًا، لا يتعارض مع الدستور.

وإذا منح المجلس الضوء الأخضر، ربما مع بعض التحفظات، سيكون للحكومة الحق في إصدار القانون، على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، وأثارت غضبًا واسع النطاق ضد ماكرون.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقًا مؤديًا إلى المجلس بصناديق قمامة، وعلقوا لافتة في الشارع كتب عليها "الرقابة الدستورية".

وفقد الإضراب بعض الزخم، وتراجعت المشاركة في الاحتجاجات، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن سجلت الحركة أكثر من مليون مشارك في وقت سابق، لكن النقابات استمرت في التحدي.

وقالت صوفي بينيه، الزعيمة الجديدة للكونفدرالية العامة للشغل اليسارية، عند حصار محرقة للقمامة خارج باريس: "هذا بالتأكيد ليس اليوم الأخير من الإضراب".

"لن نستسلم"

قال ماكرون إنه سيعقد اجتماعًا مع النقابات بعد قرار المجلس لبدء العمل على مقترحات أخرى، وهي مبادرة قالت الكونفدرالية إنها لن تستمر كثيرًا إذا لم يكن مستعدًا لمناقشة سحب تعديل نظام التقاعد.

وقال فيلدو: "بعد 3 أشهر من التعبئة، سأكون كاذبًا إذا قلت لكم أنه لا يوجد تعب.. لقد سئمنا، لكن التعبئة مثل الماراثون.. لن نستسلم".

وقال مراقبون سياسيون إن الاستياء واسع النطاق إزاء التعديل الذي تسعى إليه الحكومة قد تكون له تداعيات على مدى أطول، بما في ذلك تعزيز محتمل لليمين المتطرف.

وقالت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي تعارض مشروع القانون، لتلفزيون بي.إف.إم: "لست متفائلة بهذا القدر بشأن قرار المجلس الدستوري.. لكن ماذا تريدون مني أن أفعل؟ أحرق سيارات؟ فقط سنقول للفرنسيين: صوتوا لصالح التجمع الوطني"، في إشارة لحزبها.