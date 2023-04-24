المعارضة الإسرائيلية: تقدم وتفاؤل حذر بالمحادثات مع حكومة نتنياهو
قالت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن هناك تقدما وتفاؤلا حذرا في المحادثات التي تجري مع ممثلين من حكومة الإتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان مقتضب.
وحسب البيان، يجتمع ممثلون عن المعارضة الإسرائيلية وممثلون عن الحكومة الإسرائيلية في بيت رئاسة الدولة، من أجل مناقشة حلولٍ مرضية للطرفين في موضوع خطة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة لإقرارها وترفضها المعارضة.
وأكدت المعارضة في بيانها، أن "المواضيع المهمة والرئيسية ما زالت قيد النقاش، لكن هناك جوا إيجابيا وتفاؤلا في نقاط حساسة".
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة أسبوعيا منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها عن طرح خطة تعديلات في المنظومة القضائية، الأمر الذي ترفضه المعارضة الإسرائيلية.