زعماء ديمقراطيون بالكونغرس يطلبون لقاء ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي

طلب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريس اليوم السبت عقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب لتجنب إغلاق الحكومة، عندما ينتهي التمويل في الـ30 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الاثنان في رسالة: "الديمقراطيون واضحون وثابتون في موقفهم. نحن مستعدون للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إنفاق بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يحسن حياة الأسر الأمريكية ويعالج أزمة الرعاية الصحية (تحت إدارة الجمهوريين)".

وأشارا إلى أنهما بالرغم من ذلك لن يدعما مشروع قانون إنفاق "قذر يمدد اعتداء الجمهوريين على (قطاع) الرعاية الصحية"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وفي منتصف شهر آذار/مارس الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ميزانية مؤقتة لتفادي شلل الإدارة الفيدرالية، أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

وحظي مشروع القانون، الذي يمدد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بدعم الرئيس ترامب.