فرنسا والجزائر تعيدان العلاقات القنصلية إلى طبيعتها

وقال دارمانان في تصريح بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: "أطلعت الرئيس الجزائري أنه، منذ الإثنين الفائت، قرّر البلدان إعادة العلاقات القنصلية العادية، والعلاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد".

وأضاف أن ذلك يشمل "كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا".