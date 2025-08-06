بعد صفقات مليونية.. كييف تُثني على دور واشنطن في تأمين السلاح

أشاد وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، بموافقة الولايات المتحدة على صفقات تزيد قيمتها على 200 مليون دولار سيمولها حلفاء أوكرانيا لتوريد أسلحة إليها، وذلك بعد اتفاقات بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني. وفق وكالة "رويترز".

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وكتب شميهال على منصة "إكس"، أن الصفقات ستوفر دعمًا فنيًّا يتعلق بمدافع الهاوتزر وخدمات الإمداد والتموين. وأضاف "هذه الحزم، التي تمولها الدول الشريكة بالكامل، ستعزز دفاعات أوكرانيا وأمنها الإقليمي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الـ11 من يوليو/ تموز أن الحلفاء في الناتو، سيتكفلون بدفع "فاتورة" الأسلحة الأمريكية التي سيتم لاحقًا تسليمها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن اتفاقًا بهذا الشأن تم التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء، أن كلًّا من السويد والدنمارك والنرويج ستشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أمريكية، وذلك في إطار مبادرة جديدة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح البيان أن ستوكهولم وكوبنهاغن وأوسلو ستقدّم مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار.