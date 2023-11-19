"في كل ساعة جنازة".. مراسم دفن جنود إسرائيليين تكشف أرقامًا أكبر من المعلن

استقبلت المقبرة العسكرية الإسرائيلية "هار هيرتزل"، وخلال 48 ساعة فقط، جثث 50 جنديًا إسرائيليًّا على الأقل، وذلك حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

وتعد تلك المرة الأولى التي تنشر فيها مصادر إسرائيلية أرقامًا بهذه الضخامة بشأن القتلى، وهو ما يعد مؤشرًا على خسائر كبيرة في الأرواح داخل غزة، أو على حدود لبنان لم يعلن عنها بعد.

وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا) أمس السبت، تغريدة مصحوبة برابط فيديو يقود لقناتها الرسمية على يوتيوب، وورد في تلك التغريدة ما يلي: "في كل ساعة ونصف الساعة لدينا جنازة، فقط في مقبرة هار هرتزل العسكرية قمنا بدفن قرابة 50 شهيدًا (يستخدم المصطلح لوصف قتلى إسرائيل في الحروب) في غضون 48 ساعة".