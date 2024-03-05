كيف ضغط الكونغرس على إدارة بايدن لرفع سلاح العقوبات ضد روسيا؟

وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، كان الرأي السائد أن الرئيس يتمتع بتفوق ساحق على الكونغرس في اتخاذ القرارات، نعم، يمكن لمجلس الشيوخ أن يعرقل إبرام معاهدة دولية أو تعيين سفراء أو تخصيص أموال معينة في الميزانية.

كان الاعتقاد السائد أن الرئيس يتمتع بسلطات دستورية واسعة النطاق، والسيطرة على البيروقراطية، والوصول غير المحدود إلى الخبرات والبيانات الاستخباراتية، والعديد من السلطات الأخرى.

توسيع النفوذ

منذ سبعينيات القرن الماضي، وسّع الكونغرس تدريجيًّا من نفوذه، وقد تبين أن موضوع العقوبات هو أحد الأسباب الملائمة للسعي وراء هذا التوسع. فقد حدّ قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ لعام 1977 من قدرة الرئيس على استخدام العقوبات، وإن كان ذلك بشكل طفيف.

وحتى قبل بدء العمل بقانون "إس في أو" القاضي بتميز النظام القانوني الأمريكي بتمسكه بسيادة القانون، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومبدأ السوابق القضائية، حاول بعض أعضاء الكونغرس تمرير مشاريع قوانين أكثر صرامة ضد روسيا، مثل: قانون "داسكا". وقد اعتبرتها الإدارة الأمريكية زائدة عن الحاجة، رغم أنها طبقت باستمرار العقوبات بموجب الآليات القانونية لقانون مكافحة أعداء أمريكا الوسطى والأوامر التنفيذية السابقة.