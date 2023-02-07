إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة



كشف الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا" أن القاعدة المسماة "عقاب 44"، قادرة "على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة انواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار".