حرية أسانج كلفته أكثر من نصف مليون دولار

كلفت عودة مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، من بريطانيا حيث أمضى 5 سنوات في السجن، إلى موطنه أستراليا ثمنًا باهظًا جدًا، يزيد عن نصف مليون دولار.

وكشفت ستيلا زوجة أسانج، أن تكلفة رحلة عودته إلى موطنه أستراليا بلغت 520 ألف دولار.

وناشدت عبر حسابها في منصة "إكس" للتبرع له لتغطية تلك النفقات الباهظة التي أضحى مديناً بها للدولة الأسترالية.

وقالت: "أضحى جوليان مدينًا بمبلغ 520 ألف دولار للحكومة الأسترالية مقابل رحلة الطيران المستأجرة VJ199، وهو ملزم بسدادها".