خبير يحذر من "زلازل ارتدادية" بعد أسوأ يوم في إسرائيل

وتابع الكاتب "إن أي حرب طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس يمكن أن تحوّل اتجاه المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية التي تحتاجها كييف إلى تل أبيب، وستجعل عملية التطبيع السعودية الإسرائيلية المقترحة مستحيلة في الوقت الحالي، وإذا تبيَّن أن إيران شجعت هجوم حماس لإحباط التطبيع الإسرائيلي السعودي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات بين إسرائيل وإيران ووكيلها في لبنان، حزب الله، وكذلك بين المملكة العربية السعودية وإيران".

وأضاف الكاتب أن "هناك إذلالًا محضًا للجيش الإسرائيلي" ففي عام 1973، تعرَّضت إسرائيل لهجوم من قبل مصر أكبر جيش عربي، أما هذه المرة، فقد تم غزو إسرائيل في 22 موقعًا خارج قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات تصل إلى 15 ميلًا داخل إسرائيل، من قبل قوة عسكرية تابعة لبقعة جغرافية حجمها "يعادل لوكسمبورغ".

وأردف الكاتب "أن هذه القوة الصغيرة لم تغزُ إسرائيل فحسب، بل تغلبت على قوات حرس الحدود الإسرائيلية وعادت برهائِن إسرائيليين إلى غزة عبر الحدود ذاتها، وهي الحدود ذاتها التي أنفقت إسرائيل عليها ما يقرب من مليار دولار لإقامة جدار كان من المفترض أن يكون غير قابل للاختراق وهو ما يشكل ضربة صادمة لقدرات الردع الإسرائيلية".