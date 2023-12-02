بينها إغلاق الأبواب وتقليل الحركة.. إسرائيل تفرض قيودا على الحركة شمالا

فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على التحرك في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان وذلك بعد تبادل لإطلاق النار والقصف.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي "جدد القيود على حركة المدنيين في الجليل الأعلى خوفاً من إطلاق النار من لبنان".

ونقلت الصحيفة عن رسالة للجيش أنه تم بالفعل إخلاء عدد من المستوطنات هناك منذ بداية الحرب، وأضافت أن الجيش طلب في الرسالة التي وجهها إلى منسقي الأمن المحليين هناك، بوجوب "إغلاق أبواب التجمعات، وتقليل حركة المرور داخل المنطقة، كما تم فرض حظر على العمل الزراعي".