بينها إغلاق الأبواب وتقليل الحركة.. إسرائيل تفرض قيودا على الحركة شمالا
فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على التحرك في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان وذلك بعد تبادل لإطلاق النار والقصف.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي "جدد القيود على حركة المدنيين في الجليل الأعلى خوفاً من إطلاق النار من لبنان".
ونقلت الصحيفة عن رسالة للجيش أنه تم بالفعل إخلاء عدد من المستوطنات هناك منذ بداية الحرب، وأضافت أن الجيش طلب في الرسالة التي وجهها إلى منسقي الأمن المحليين هناك، بوجوب "إغلاق أبواب التجمعات، وتقليل حركة المرور داخل المنطقة، كما تم فرض حظر على العمل الزراعي".
وإضافة إلى ذلك صدرت تعليمات للسكان المتبقين في المجتمعات بالبقاء قرب منطقة محمية.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية) ذكرت في وقت سابق أن عدداً من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية تعرضت صباح اليوم لقصف إسرائيلي.
وقالت الوكالة إن ذلك جاء "بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي".
وأشارت الوكالة إلى أن صافرات الإنذار سُمعت تدوي بين الحين والآخر، وطيلة الليل الفائت في الجانب الحدودي، وسط تحليق للطيران الحربي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى منخفض خارقا جدار الصوت.