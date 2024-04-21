"عمال الكازينوهات".. سلاح الديمقراطيين ضد ترامب في لاس فيغاس

مع احتدام المنافسة، وقرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث المتنافسان الأساسيان، الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، عن أية طريقة لحسم السباق الرئاسي، الذي يبدو أنه سيكون محموما وقويا، في ظل حالة استقطاب ومنافسة شديدة.

ومن بين الطرق التي يُعوّل عليها في حسم الانتخابات، خصوصا لصالح الحزب الديمقراطي، استمالة "عمّال الكازينوهات"، باعتبارهم سلاحا فعّالا في ولاية نيفادا؛ إذ يستعد جيش من عاملات التنظيف والطباخين والنُّدل لدعم الرئيس بايدن ضد منافسه ترامب.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الولاية، التي توصف بأنها متأرجحة، قد تساهم في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، فيما تمثل نقابة عمال الكازينوهات والفنادق مؤسسة حقيقية في لاس فيغاس وباقي هذه المنطقة من الغرب الأمريكي؛ إذ سمح وزن النقابة لبايدن بالفوز في 2020 بفارق ضئيل عن ترامب.

وتعدّ نيفادا من الولايات القليلة التي يمكن أن ترجّح كفة الانتخابات المزمعة في نوفمبر، حيث يعيش 75% من سكان هذه المنطقة الصحراوية في لاس فيغاس؛ المحطة المحورية في الحملة الانتخابية.

وبسبب أهمية الولاية الانتخابية، يتسابق إليها المرشحون من الحزبين لكسب ثقة الناخبين، في حين تملك نقابة "عمّال الكازينوهات" ثقلاً انتخابيا في الولاية؛ فمع قرب الانتخابات تتحول إلى وجهة ومقصد للمرشحين، سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري.

وفي هذه الولاية، فاز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات السابقة بفارق ضئيل عن ترامب، لم يتجاوز 33 ألف صوت؛ ما يعطي نقابة "عمّال الكازينوهات" مفتاحا للنجاح في الولاية.