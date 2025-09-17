كيف هنأ ترامب ونتنياهو مودي بعيد ميلاده؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناريندرا مودي، بعيد ميلاده الخامس والسبعين، مؤكدان التزامهما بتحسين العلاقات مع الهند.

وخلال مكالمة هاتفية وصفها ترامب بأنها "رائعة"، أكد خلالها تقديره لإنجازات مودي ودوره في تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الهند لمبادرات الولايات المتحدة في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، شكر مودي ترامب على تمنياته، مؤكدًا التزامه الكامل برفع مستوى التعاون الاستراتيجي والشامل بين نيودلهي وواشنطن إلى آفاق جديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي وتنسيق الجهود في الملفات الدولية الحساسة، بما في ذلك دعم الحلول السلمية للصراعات الإقليمية والدولية.

وأوضح مودي أن تعزيز الشراكة الهندية–الأمريكية يمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة ورفاهية شعبي البلدين.

في سياق متصل، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الهندي ناريندرا مودي بعيد ميلاده الخامس والسبعين في رسالة مصورة وصفه فيها بـ"الصديق العزيز".

وأشار نتنياهو إلى إنجازات مودي في خدمة الهند، مؤكداً تقديره للتقدم الذي أحرزه البلدان معاً في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين الهند وإسرائيل.

وقال: "أتطلع إلى لقائك قريباً للارتقاء بشراكتنا وصداقة بلدينا إلى مستويات أعلى. عيد ميلاد سعيد يا صديقي".