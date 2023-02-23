في الذكرى الأولى لاندلاعها.. محطات رئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية

تحلّ يوم الجمعة 24 فبراير/شباط الذكرى الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسط أجواء من استمرار التصعيد وتبادل الاتهامات بين الدولتين الجارتين، لم تفلح معها الدعوات لوقف الحرب خلال العام الماضي ولا العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا.

ورغم وقوف دول غربية كبيرة إلى جانب أوكرانيا عبر إمدادها بالسلاح، إلا أن ذلك لم يسهم في ترجيح كفة أي من الدولتين في الحرب الدائرة بينهما، حيث كانت تقارير في بدية اندلاع الحرب ترجح كفة الجيش الروسي، إلا أن تقارير أخرى سلطت الضوء على عدم إمكانية حسم القوات الروسية للمعركة.

وتبرز بعد عام على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 5 محطات رئيسية في النزاع الذي لم تشهد أوروبا مثيلًا له منذ العام 1945، نستعرضها تالياً: