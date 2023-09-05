وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليباأ ف ب

أوكرانيا: لن نقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاثنين، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب، مشددا على أن أوكرانيا ستدافع عن جميع المواقف المبدئية، بما في ذلك فيما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا.

وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، إن "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".

وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا
روسيا تعلن سيطرتها على "مواقع رئيسة" قرب كوبيانسك شرق أوكرانيا

وأضاف الوزير أن "الدبلوماسيين الأوكران تواصلوا مع الجانب التركي قبل لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، وشرحوا كل شيء بوضوح"، موضحا أن "أوكرانيا تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتشي، لمعرفة كل التفاصيل، ومن ثم ستتخذ القرار المناسب"و وفقا لـ"روسيا اليوم".

وحسب روسيا، تعود أسباب وقف العمل باتفاق الحبوب إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، في حين تطالب موسكو حاليا بضمانات موثوقة للوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاق كي يتم استئناف صفقة الحبوب.

أوكرانيا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com