أوكرانيا: لن نقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاثنين، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب، مشددا على أن أوكرانيا ستدافع عن جميع المواقف المبدئية، بما في ذلك فيما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا.

وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، إن "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".