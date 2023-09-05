أوكرانيا: لن نقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب
أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاثنين، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب، مشددا على أن أوكرانيا ستدافع عن جميع المواقف المبدئية، بما في ذلك فيما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا.
وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، إن "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".
وأضاف الوزير أن "الدبلوماسيين الأوكران تواصلوا مع الجانب التركي قبل لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، وشرحوا كل شيء بوضوح"، موضحا أن "أوكرانيا تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتشي، لمعرفة كل التفاصيل، ومن ثم ستتخذ القرار المناسب"و وفقا لـ"روسيا اليوم".
وحسب روسيا، تعود أسباب وقف العمل باتفاق الحبوب إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، في حين تطالب موسكو حاليا بضمانات موثوقة للوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاق كي يتم استئناف صفقة الحبوب.