تركيا تعتبر جهود الصحة العالمية غير كافية بحرب غزة

وأرسلت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، حتى الآن تسع طائرات شحن محملة بالمساعدات إلى مصر من أجل قطاع غزة وعرضت إقامة مستشفى ميداني في مصر للمساعدة في علاج المصابين ونقل البعض منه جوا إلى تركيا إذا لزم الأمر.

وأدانت الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه ذكّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة بعث بها أمس الأربعاء بالمسؤولية المهنية لمنظمة الصحة العالمية، لمساعدة المدنيين المحتاجين وأخبره أن جهودها يجب أن تكون "أكبر بكثير مما تم حتى الآن".

وكتب قوجة في الرسالة التي نشرها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، "يتعين على منظمة الصحة العالمية في ظل مسؤوليتها القيادية ومن خلال اتخاذ المبادرات اللازمة على وجه السرعة ضمان سلامة توفير الرعاية الصحية في غزة".

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في رد بالبريد الإلكتروني لرويترز: "طالبت منظمة الصحة العالمية، طوال هذه الأزمة، بإدخال الإمدادات والموظفين إلى غزة دون عوائق لظروف إنسانية، وبحماية الخدمات الصحية والعاملين الصحيين والمدنيين، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف أن تيدروس اجتمع شخصيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، التماسا لدعمه لإيصال إمدادات المساعدات عبر معبر رفح.