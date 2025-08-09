سيول: رصدنا إزالة كوريا الشمالية بعض مكبرات الصوت من على الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أنه رصد قيام كوريا الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت الخاصة بها من على الحدود المشتركة بينهما، بعد أيام من قيام الجنوب بإزالة مكبرات الصوت الأمامية المستخدمة في بث الدعاية المعادية لبيونغ يانغ، في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين.

ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن المواقع التي أزالت كوريا الشمالية مكبرات الصوت منها، وقالت إنه لم يتضح فورًا ما إذا كانت كوريا الشمالية ستزيلها جميعا، وفق الوكالة الألمانية.

واشتكى الكوريون الجنوبيون الذين يعيشون على الحدود في الأشهر الأخيرة من أن مكبرات الصوت الكورية الشمالية تصدر أصواتا مزعجة، تشمل عواء الحيوانات ودق الأجراس، في رد فعل انتقامي للدعاية التي تبثها كوريا الجنوبية.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إزالة كوريا الجنوبية أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بها بالكامل في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت بالفعل عمليات البث عبر مكبرات الصوت في منتصف يونيو/حزيران. ووصف الرئيس لي جاي ميونغ هذه الخطوة بأنها جزء من جهوده للتواصل مع الجارة الشمالية. ومنذ توليه منصبه، سعى لي إلى تحسين العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وفي عهد سلفه، يون سوك يول، أُعيد تفعيل مكبرات الصوت للمرة الأولى منذ ست سنوات، ردا على البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية وتحمل نفايات باتجاه الجارة الجنوبية.