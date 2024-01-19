قطاع الشحن يدعو لتعزيز سلامة البحّارة إثر هجمات الحوثيين

قال مسؤولون بقطاع الشحن، الخميس، إن دول منطقة البحر الأحمر بحاجة إلى تعزيز الأمن لحماية البحارة المعرضين للخطر، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

وأدت الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى.

وقال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن البحارة ضحايا أبرياء مضيفا أنه يجب الحفاظ على حرية الملاحة لضمان تدفق البضائع عن طريق البحر.

جاءت تصريحاته في اجتماع مع مسؤولي صناعة الشحن أمس الخميس.

كما عبر ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، المنظمة النقابية الرائدة للبحارة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع مضيفا أن "سلامة البحارة يجب أن تكون الأولوية الأولى".

وتحتجز ميليشيا الحوثي 25 من أفراد طاقم السفينة جالاكسي ليدر، منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وطالب كوتون بإطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر دون قيد أو شرط.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.