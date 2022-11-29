روسيا: النهج الأمريكي "السام" وراء إلغاء المحادثات النووية

اتهمت موسكو الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتبني "نهج سام" مناهض لروسيا، وقالت إن هذا هو ما دفعها إلى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية مع المسؤولين الأمريكيين في القاهرة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تليغرام: "في جميع المجالات، نلاحظ أعلى مستوى من السمية والعداء تجاه واشنطن.. في إطار الحرب الشاملة التي شنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أمريكية تقريبا تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك".