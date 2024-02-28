واشنطن: نشطاء من إيران وحزب الله في اليمن يدعمون هجمات الحوثيين
أفاد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن نشطاء من إيران وحزب الله اللبناني يقدمون الدعم داخل اليمن لمليشيا الحوثي لشن هجماتهم ضد الملاحة الدولية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إن إيران "تجهز وتسهل" هجمات مليشيا الحوثيين التي استدعت رداً عسكرياً من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف ليندركينغ: "تشير تقارير عامة موثوقة إلى أن عدداً كبيراً من نشطاء حزب الله الإيرانيين واللبنانيين يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن".
وتابع: "لا أستطيع أن أتخيل أن الشعب اليمني يريد هؤلاء الإيرانيين في بلاده. هذا يجب أن يتوقف".
وكان البيت الأبيض قد اتهم في ديسمبر/ كانون الأول، إيران، بالتورط "إلى حد كبير" في التخطيط للهجمات التي يقول الحوثيون إنهم يشنونها تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
وأقرّ ليندركينغ، الذي تعامل مع الحوثيين منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، بأنه لم يتم ردع مليشيات الحوثي.
واعتبر المبعوث الأمريكي أن مواصلة مليشيات الحوثي شن الهجمات "وقولها علناً إنها لن تتوقف حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة، مؤشر على أننا لسوء الحظ لم نصل بعد إلى النقطة التي تعتزم فيها التراجع".
وأثارت حملة القصف الجوي الأمريكية في اليمن شكوكاً حول نجاعتها لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
ووافق كريس مورفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، على أن الولايات المتحدة لديها "التزام بالرد" على الهجمات ضد السفن، لكنه أضاف: "لدي قلق بشأن الفعالية".
وأشار إلى أن الغارات الأمريكية والبريطانية طالت عدداً من المواقع التي سبق أن استهدفتها حملة جوية ضخمة في الفترة ما بين عامي 2015 و2022.
وسأل مورفي: "إذا كانت 23 ألف غارة جوية غير فعالة في تغيير المسار عسكرياً واستعادة الردع، فكيف يمكننا أن نثق بأن حملة الضربات الجوية التي نقوم بها ستكون لها نتيجة مختلفة".
وكان لهجمات مليشيات الحوثي تأثير كبير على حركة المرور عبر خطوط الشحن في البحر الأحمر، ما أجبر بعض الشركات على تغيير مساراتها.
وقالت مصر الأسبوع الماضي إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50% هذا العام.